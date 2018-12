Os preços no consumidor cresceram 1,9%, em Novembro, o que representa uma travagem maior do que a reportada inicialmente.

A taxa de inflação diminuiu para 1,9%, em Novembro, na Zona Euro quebrando assim a barreira dos 2% pela primeira vez em seis meses, revelou esta segunda-feira, 17 de Dezembro, o instituto de estatísticas da União Europeia.Os preços no consumidor subiram assim menos do que o inicialmente estimado, já que o Eurostat tinha publicado a estimativa rápida, apontando para uma taxa de 2%.Em Outubro, a taxa de inflação tinha-se fixado nos 2,2% na Zona Euro.Portugal está entre os países com as taxas de inflação mais baixas (0,9%). Apenas Dinamarca e Irlanda registaram em Novembro taxas mais baixas - 0,7% e 0,8%, respectivamente. Do lado oposto estão Estónia, Hungria e Roménia, os três com uma taxa de 3,2%.A energia voltou a ser o sector que mais contribuiu para a subida de preços na região.