Infografia: As movimentações no firmamento partidário

A inédita solução governativa criada por António Costa, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa baralhou um xadrez político que até então circunscrevia a PS, PSD e CDS as responsabilidades governativas. Com as legislativas de 2019 cada vez mais próximas, todos os partidos vão apostar em estratégias que os autonomizem o mais possível na busca do reforço eleitoral. Para já, os valores do barómetro da Aximage publicado no mês passado mostram o PS mais distante da maioria absoluta e o PSD a recuperar, embora de forma insuficiente para rivalizar com os socialistas. Assim, não haverá governo sem entendimentos.