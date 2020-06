Iniciativa Liberal critica retificativo por não preparar recuperação

Depois de se reunir com o Presidente da República, o líder do partido de inspiração liberal reiterou críticas ao orçamento retificativo apresentado pelo Governo e exigiu às entidades responsáveis e principais figura políticas uma "comunicação clara" sobre a evolução da pandemia.

João Cotrim Figueiredo mostrou-se claramente insatisfeito relativamente ao conteúdo e ausência de estratégia de retoma do orçamento retificativo apresentando pelo Governo, assim como à forma como tem sido feita a comunicação relativa à evolução da pandemia da covid-19 em Portugal.





No final de um encontro mantido esta manhã, em Belém, com o Presidente da República, o líder da Iniciativa Liberal (IL) apontou um conjunto de artigos e anexos do retificativo já defendido, no Parlamento, pelo novo ministro das Finanças, João Leão, considerando que, a exemplo de outros orçamentos socialistas, este "complica mais uma vez".