Iniciativa Liberal: IVA de alimentos para bebés vai passar para 6%

De acordo com o partido Iniciativa Liberal, o PS viabilizou uma proposta para reduzir o IVA dos alimentos para bebés de 23% para 6%.





A taxa de IVA dos alimentos para bebés e de leites para bebés (as chamadas fórmulas para lactentes e de transição) vai descer de 23% para 6%, de acordo com um comunicado do partido, que apresentou a proposta no âmbito do orçamento do Estado.