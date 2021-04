Início do desconfinamento ainda não chegou à economia

Os efeitos da primeira fase do desconfinamento ainda não tiveram um impacto positivo na economia. Apesar de as crianças mais pequenas terem voltado às escolas, da reabertura dos cabeleireiros e de as vendas ao postigo terem regressado, o ritmo da atividade económica ainda não deu sinais de recuperação. Esta é a leitura que resulta do indicador da OCDE para Portugal, corrigido para eliminar os problemas de comparabilidade.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...