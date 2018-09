Inquilinos querem IRS reduzido para contratos a partir dos três anos

A Associação de Inquilinos Lisbonenses enviou um documento aos grupos parlamentares com propostas para o Orçamento do Estado para 2019. Querem taxas autónomas de IRS escalonadas, IRS para contratos de maior duração e possibilidade de deduzirem valores mais altos no IRS.

Uma fiscalidade em sede de IRS e de IRC para o arrendamento habitacional que seja "estável e duradoura" e que incentive o mercado. Esta é a principal proposta da Associação de Inquilinos Lisbonenses (AIL) para o Orçamento do Estado para 2019, que exige que seja "consignada a verba necessária pertinente e suficiente" para combater "a crise de habitação que grassa no território nacional, especialmente nas grandes áreas metropolitanas e capitais de distrito".

Num documento enviado para o Parlamento, que receberá no início de Outubro a proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2019, a AIL defende que seja criada uma declaração autónoma do rendimento das rendas habitacionais que permita taxar estes valores "com os mesmos escalões e taxas do IRS (igualmente aplicados em sede de IRC) calculando o rendimento das rendas sobre o m2 de cada locado". Actualmente, recorde-se, no IRS as rendas são tributadas a uma taxa autónoma única de 28%.





Por outro lado, os representantes dos inquilinos entendem que deve ser "premiada a continuidade (duração) dos contratos de arrendamento habitacionais a partir dos três anos com a redução progressiva do imposto até um limite razoável". Neste momento, recorde-se, o Parlamento tem em mãos várias propostas de alteração à fiscalidade das rendas. Uma dela, apresentada pelo Governo, prevê a criação de uma taxa de 14%, para contratos ou renovações contratuais com prazo igual ou superior a 10 anos e inferior a 20 anos; e outra de 10%, para contratos ou renovações contratuais com prazo igual ou superior a 20 anos.