Inscritos nos centros de emprego caem mais de 70 mil no primeiro semestre

O desemprego registado atingiu em Junho 332.395 pessoas, o que compara com as mais de 400 mil no final de 2017.

Bruno Simão/Negócios

No final de Junho deste ano estavam inscritos nos centros de emprego em Portugal um total 332.395 pessoas, o que representa o nível de desemprego registado mais baixo dos últimos 16 anos, revelam os dados publicados pelo IEFP na análise mensal do mercado de emprego, que foi publicada esta quinta-feira, 19 de Julho.

Face a Maio deste ano a queda no número de inscritos foi de 5,1% (menos 17.779 pessoas). Comparando com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 20,5% (menos 85.794 pessoas).

Olhando apenas para o conjunto do primeiro semestre deste ano, constata-se que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego foi de 71.376 (em Dezembro de 2017 situava-se nos 403.771). Um número que ilustra a tendência de queda no desemprego em Portugal. Segundo o INE a taxa de desemprego situou-se nos 7,2% em Abril, o que corresponde a um mínimo de Novembro de 2002.

Entre os jovens o número de desempregados registou uma queda homóloga de 29% para 31,5 mil pessoas. O desemprego de longa duração (inscritos há um ano ou mais) atingia em Junho 162,8 mil pessoas, o que corresponde a uma descida de 23,6% face ao mesmo mês do ano passado.

Segundo o IEFP, para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2017, contribuíram todos os grupos de desempregados, com destaque para os homens (-23%) e os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos (-19,5%).

A nível regional, comparando com o mês de Junho de 2017, o desemprego registado diminuiu em todas as regiões do País, com destaque para o Algarve (-24,7%) e o Alentejo (-23,8%).