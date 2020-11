Insolvências em Portugal vão aumentar 33% apesar de economia crescer mais rápido que Zona Euro

A pandemia da covid-19 vai ter um forte impacto no aumento do número de insolvências de empresas em Portugal, que deverá aumentar 33% no final de 2021 face ao registado no final do ano passado.

A estimativa é da Euler Hermes, que até tem uma estimativa mais positiva para a economia portuguesa do que para a Zona Euro. A acionista da seguradora de créditos portuguesa Cosec prevê uma recessão de 8% este ano em Portugal, seguida de um crescimento de 6% em 2021.

Apesar de assinalar que "Portugal não recuperará totalmente das perdas causadas pela pandemia antes de 2022", a Euler Hermes tem uma perspetiva mais pessimista para a Zona Euro, antevendo um crescimento de 4,5% no PIB de 2021.

"Apesar de alguns resultados positivos fruto do esforço de contenção da propagação do vírus e de uma melhor gestão da crise sanitária, quando comparado com outros países da Zona Euro, Portugal foi fortemente atingido pela recessão causada pelo confinamento", refere a seguradora de créditos.

Neste contexto, a Euler Hermes estima que este ano as insolvências de empresas em Portugal aumentem 15% e mais 15% no próximo.

"Em comparação com 2019, estes números representam uma subida de 33%", refere a companhia, salientando que depois da Grécia, Portugal foi "o país da Zona Euro em que o consumo foi mais afetado pela pandemia, nomeadamente devido ao peso que têm no consumo interno as atividades relacionadas com hotelaria e restauração, transportes, vestuário e calçado, entretenimento e cultura, mobiliário e artigos para a casa (cerca de 27% do PIB)".

Pela positiva a mesma fonte destaca que "Portugal beneficiará da retoma internacional do comércio de bens, cujas exportações representam 27% do PIB nacional", sendo que para 2021 já se estima uma "recuperação muito comedida do turismo". As medidas de contenção devem permanecer em Portugal e nos países vizinhos até ao final de 2021, pelo que o turismo sé deverá atingir o nível pré-crise em 2023.

A previsão de que a economia regressa a níveis pré-crise em 2022 coincide com a estimativa da Euler Hermes para cerca de 80% da economia mundial, que beneficiará com o "efeito vacina", pois a partir do início de 2022 estas já "deverão estar disponíveis em grande escala para os países com economias mais desenvolvidas".