Ivo Rosa foi o nome escolhido no sorteio electrónico que se realizou esta sexta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal.

O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) que irá dirigir a fase de instrução do processo Operação Marquês é Ivo Rosa, revela a Sábado . A escolha aconteceu através de sorteio electrónico, realizado na tarde desta sexta-feira no TCIC, resumindo-se à escolha de um dos dois únicos juízes do tribunal - Carlos Alexandre e Ivo Rosa.O processo tem como principal arguido o antigo primeiro ministro José Sócrates, acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.