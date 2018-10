Interpol anuncia demissão do seu presidente "com efeito imediato"

A organização internacional de polícia Interpol, com sede em Lyon (França), anunciou este domingo o pedido de demissão "com efeito imediato" do seu presidente, o chinês Meng Hongwei, considerado desaparecido há dez dias e que Pequim suspeita de ter "violado a lei".

Reuters

"Hoje, domingo, 7 de Outubro, o secretariado-geral da Interpol em Lyon recebeu o pedido de demissão de Meng Hongwei (na foto), na qualidade de presidente da Interpol, com efeito imediato", refere um comunicado divulgado no Twitter, algumas horas após a mulher do dirigente chinês ter afirmado perante os media em Lyon que o seu marido estava "em perigo" na China.

As autoridades de Pequim confirmaram esta segunda-feira (hora local) a detenção de Meng Hongwei, por alegada e "grave violação da legislação estatal", informou o diário South China Morning Post.

Meng estava considerado desaparecido desde 25 de Setembro, quando viajou para a China. Após vários dias de silêncio, a Comissão Nacional de Supervisão (o órgão anticorrupção chinês) informou num breve comunicado a detenção de Meng, que ocupava a pasta de ex-ministro-adjunto para a Segurança Pública do governo chinês antes de ser nomeado como dirigente máximo da Interpol em Novembro de 2016, assinala o jornal de Hong Kong.

No comunicado oficial não são indicados os motivos da detenção de Meng, nem se teria infringido algumas das normas do Partido Comunista – a forma de a Comissão Nacional de Supervisão indicar os supostos casos de corrupção que submete a investigação.

Segundo o periódico, a 30 de Setembro decorreu uma reunião de altos dirigentes do Partido Comunista chinês na qual o ministro da Segurança Pública, Zhao Kezhi, forneceu detalhes de uma conversa que manteve com Ding Xuexiang, chefe de gabinete do Presidente chinês Xi Jinping, e onde manifestou a urgência em reforçar a vigilância contra a corrupção.

Por sua vez, a mulher do presidente da Interpol disse hoje acreditar que o seu marido estava "em perigo" e pediu à comunidade internacional que interviesse para clarificar o seu paradeiro.

Grace Meng promoveu uma conferência de imprensa num hotel de Lyon, onde se encontra a sede da organização internacional de polícia, para explicar que recebeu duas inquietantes mensagens ‘sms’ do seu marido em 25 de Setembro, não tendo tido desde então notícias suas.

Na primeira mensagem, Meng pedia que "aguardasse a sua chamada", e mais tarde chegou outro ‘sms’ com um ‘emoticon’ que representava uma situação de perigo, segundo o diário local Le Progrès.

A mulher leu uma declaração em chinês e inglês onde também exortava a comunidade internacional a intervir para que fosse desvendado o que aconteceu ao seu marido.

O secretário-geral da Interpol, o alemão Jürgen Stock, já tinha pedido ontem à China que clarificasse o paradeiro de Meng, que desapareceu pouco após chegar ao seu país.

Stock aguardava "uma resposta oficial das autoridades chinesas" que esclarecesse estas preocupações quanto a Meng, que segundo a imprensa do seu país estaria detido e sob investigação, uma informação que acabou por ser confirmada.

A procuradoria de Lyon abriu na sexta-feira uma investigação sobre o desaparecimento de Meng, que, segundo diversos media de Hong Kong, estaria a ser investigado como antigo responsável do governo chinês e poderia ter sido vítima de uma purga interna do regime.

Apesar de ser um cargo essencialmente honorífico, a designação de Meng foi muito criticada por organizações de defesa dos direitos humanos.