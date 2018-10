Interpol procura dinamarquesa suspeita de uma fraude de 15 milhões

A polícia dinamarquesa está a trabalhar com a Interpol para encontrar uma mulher de 64 anos suspeita de ter desviado milhões de coroas ao longo de anos, enquanto trabalhou no Ministério dos Assuntos Sociais.

O Ministério anunciou esta terça-feira que descobriu um caso que envolve apenas uma funcionária, que terá desviado 111 milhões de coroas (quase 15 milhões de euros) entre 2002 e 2018.

"Este é um caso muito sério", afirmou o procurador Morten Niels Jakobsen, num comunicado. "A suspeita está actualmente fora da Dinamarca, por isso estamos a trabalhar com os parceiros internacionais".

Este caso é o último escândalo que tem elevado as preocupações em torno dos níveis de corrupção na Dinamarca. O país ainda está a tentar localizar milhares de milhões de dólares "perdidos", numa investigação que cruza evasão fiscal e queixas de estrangeiros relacionadas com impostos sobre dividendos. Entretanto, o maior banco da Dinamarca, o Danske Bank, está no centro de um escândalo de lavagem de dinheiro.

No caso da funcionária do Ministério dos Assuntos Sociais, o procurador Morten Niels Jakobsen revelou que a suspeita desta fraude parece ter usado uma "abordagem disciplinada e sistemática".