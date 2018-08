Inverno seco e Primavera chuvosa penalizaram as vinhas mas vão ajudar a produção de cereais

O Inverno seco e a Primavera fria e chuvosa foram favoráveis para determinadas culturas e penalizadoras para outras, como é o caso da vinha, cuja produtividade deverá cair 5% face ao ano passado.





Esta é uma das estimativas das Previsões Agrícolas de 31 de Julho, do Instituto Nacional de Estatística (INE), que apontam ainda para um aumento da produção de cereais, como o trigo, o centeio e a cevada na ordem dos 8%.