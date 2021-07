Investidores estrangeiros são os que têm menos boa imagem de Portugal

Os pontos fracos do país são a relevância internacional, a comunicação e divulgação fora do país, a inovação e diferenciação, e a liderança e visão. As conclusão são de um estudo realizado pela consultora OnStrategy.



Bruno Colaço Negócios jng@negocios.pt 20 de Julho de 2021 às 11:58







... A imagem de Portugal lá fora é "vulnerável", avalia a consultora OnStrategy. No estrangeiro, os turistas são os que melhor avaliam o país e os investidores são aqueles que dão a pontuação mais baixa.



Para os turistas, Portugal merece 60,8 pontos, numa escala que vai até 100. Os investidores apontam para os 54,8 pontos. Os pontos fracos do país são a relevância internacional (36,4 pontos), a comunicação e divulgação fora do país (36,4 pontos), a inovação e diferenciação (46,0 pontos), e a liderança e visão (47,7 pontos). Em oposição, a beleza é o traço mais aplaudido em termos de imagem externa, e fica especialmente bem pontuada entre os quadros empresariais, empresários e investidores. A segunda característica mais apreciada é o ambiente social (75,1 pontos) e seguem-se os valores, cultura e tradição (74,5 pontos).



Já cá dentro, a marca Portugal obtém um registo moderado (63,3 pontos). São os cidadãos comuns que melhor avaliam o país (63,7 pontos) e os emigrantes os que atribuem a pontuação mais baixa (60,2 pontos). O elemento com melhor avaliação é a notoriedade e familiaridade, que chega ao topo da escala – os 100 pontos – seguida dos valores, cultura e tradição, e só depois a beleza. Com a classificação mais fraca aparecem a relevância internacional (39,8 pontos), o governo e ética (43,4 pontos) e o ambiente político (47,8 pontos).



A consultora OnStrategy desenvolveu uma pesquisa que decorreu durante o primeiro semestre de 2021 em que auscultou o público interno e externo do país (em mais de 20 países), nomeadamente cidadãos comuns, estudantes, quadros empresariais, empresários, investidores, emigrantes e turistas. Saber mais Portugal Consultora OnStrategy economia negócios e finanças turismo

