Investimento de 661 milhões no Porto de Sines criará 900 empregos até 2039

"O porto de Sines já é o maior empregador da região e com este investimento vamos duplicar o emprego direto", assegurou a ministra do Mar.

O Governo estimou a criação até 2039 de 900 postos de trabalho no terminal XXI do Porto de Sines, na sequência de um investimento 660,9 milhões de euros do concessionário daquela infraestrutura portuária.