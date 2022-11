Investimento dos vistos gold no mercado imobiliário tem vindo a descer

O investimento em imobiliário realizado para obtenção de autorizações de residência para atividade de investimento, ou vistos gold, correspondeu na última década a 3,5% do montante total transacionado no sector imobiliário residencial português, mas o valor tem vindo a decrescer e está em novos baixos.



Segundo o Público desta segunda-feira, os investidores estrangeiros têm vindo a reduzir o seu peso no mercado nacional nos últimos cinco anos, representando atualmente apenas 1,5% do total. Trata-se da proporção mais baixa de sempre, depois de terem chegado a responder por mais de 10%, quando o programa atingiu o seu auge, em 2014.





Recorde-se que, tal como o Negócios noticiou, o primeiro-ministro afirmou na Web Summit da passada semana que o Governo está a avaliar a continuidade do regime de vistos gold para obtenção de autorização de residência em Portugal, admitindo que poderá não se justificar mais a sua manutenção.



Dez anos após a criação dos vistos gold, o Governo admite que a iniciativa pode ter "cumprido a função que tinha a cumprir". Criado para captar investimento estrangeiro, o programa prevê três critérios para permitir a cidadãos estrangeiros a obtenção de um visto para entrar em Portugal: a aquisição de bens imóveis, a transferência de capitais e a criação de postos de trabalho. Mas a maioria dos investimentos realizados com vistos gold foram para comprar imóveis e só criaram 280 postos de trabalho numa década, avançou ainda o Negócios.