variação homóloga da economia no segundo trimestre. Nesse período o PIB cresceu 2,3%, confirmou o INE, acelerando face aos primeiros três meses do ano.



Esses três motores da economia - que o INE conjuga num só ramo de actividade económica - foram responsáveis por 328 milhões de euros dos 734 milhões de euros a mais de valor acrescentado bruto (VAB) português no segundo trimestre, em comparação homóloga. Ou seja, o comércio e o turismo contribuíram com cerca de 4,5 euros em cada dez euros de crescimento do PIB.



O segundo maior contributo foi dado pela componente "outras actividades de serviços" ao ser responsável por 21%. Esta componente inclui actividades de consultoria, administrativas, administração pública, defesa, educação, saúde, apoio social, actividades artísticas, entre outras.



Com menores contributos mas ainda relevantes estão as categorias de "transportes e armazenagem e actividades de informação e comunicação" e ainda as "actividades financeiras, de seguros e imobiliárias".



Se a análise for feita em cadeia, ou seja, comparando o segundo trimestre com o primeiro, as conclusões mudam ligeiramente. Primeiro porque houve ramos de actividade a dar um contributo negativo, especialmente a indústria.



Segundo porque passa a ser o ramo dos "transportes e armazenagem e actividades de informação e comunicação" a dar o maior contributo (126,4 milhões de euros) para a subida do VAB de 212,3 milhões de euros em cadeia. O contributo do comércio, alojamento e restauração foi ligeiramente inferior (115,1 milhões de euros).

Em menor grau, o investimento em produtos de propriedade intelectual somou 17,4 milhões de euros, mas estagnou nos recursos biológicos cultivados. Já o investimento em equipamento de transporte contraiu 49 milhões de euros, mas porque o segundo trimestre de 2017 tinha sido particularmente positivo, o que prejudica a comparação.No entanto, o impulso do investimento foi, em grande parte, influenciado pela variação de existências, ou seja, os stocks que as empresas têm. Isto pode sinalizar que as empresas anteciparam compras face aos receios à volta da guerra comercial ou então que existe uma maior expectativa face às vendas futuras. Menos provável é a explicação de que a procura (vendas) diminuiu uma vez que o consumo privado foi a componente que deu mais gás ao PIB.Descontado do efeito da variação de existências, o investimento aumentou menos: 1% em cadeia e 4,1% em termos homólogos. Mas a conclusão principal não muda. O investimento na economia portuguesa está em máximos de sete anos (segundo trimestre de 2011). A sa composição é que mudou. O investimento em máquinas e transporte ganhou peso ao passo que a construção perdeu terreno, tal como ilustra o gráfico.O comércio, o alojamento e a restauração foram responsáveis por 45% da