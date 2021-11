Investimento estrangeiro em 2021 pode atingir os três mil milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O secretário de Estado da Internacionalização disse hoje que se Portugal quiser pode atingir até ao final do ano os três mil milhões de euros de contratualização de investimento estrangeiro.Segundo Eurico Brilhante Dias, o país "tem procura suficiente para contratualizar até ao final do ano aquilo que contratualizou em 2020, 2019 e 2018"."O ano de 2021, no seu conjunto, pode ser o equivalente aos três anos anteriores", sublinhou o governante, numa intervenção na conferência "Exportações", promovida pela AICEP, que decorre hoje em Coimbra.