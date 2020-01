Investimento público aumentou 20,6% em 2019, revela Centeno

O ministro das Finanças, Mário Centeno, está esta segunda-feira a ser ouvido no Parlamento, no âmbito do debate de especialidade do Orçamento do Estado para 2020.

Mário Centeno, ministro das Finanças, anunciou esta segunda-feira que o investimento público na administração central aumentou 20,6% em 2019. O anúncio foi feito na sua audição em sede de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, e em antecipação à publicação do boletim da Direção-geral do Orçamento, programada para esta tarde.Este foi um dos 101 números que o ministro escolheu para marcar a sua intervenção inicial, perante os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças. No discurso, Centeno frisou que a projeção de subida do investimento para este ano é de 21,7% e, de seguida, para credibilizar a previsão, adiantou o valor da execução de 2019.

"Para quem tem dúvidas sobre esta previsão de crescimento do investimento, já hoje à tarde ficaremos a saber que em 2019 o investimento público aumentou 20,6% na Administração Central," revelou o governante.



Em causa está a execução em contabilidade pública, ou seja, em ótica de caixa, que vai ser publicada pela DGO esta tarde. Esta ótica de prestação de contas não corresponde à que é seguida para o apuramento das metas políticas, seja pelo Parlamento nacional, seja pela Comissão Europeia, que é a contabilidade nacional, a ótica de compromissos. Também não corresponde ainda ao apuramento de dados para o conjunto das administrações públicas.





"Sabe perfeitamente que esses níveis de investimento só existem no papel," respondeu de seguida o deputado social-democrata, Duarte Pacheco. "O seu cadastro nesta matéria é algo de que não se devia orgulhar porque deixou sempre mais de 700 milhões de euros por executar ao longo da sua governação," criticou, reafirmando o que o PSD tem vindo a argumentar: "Estamos perante um orçamento que é uma fraude política porque vai arrecadar mais receita e não vai executar a despesa que inscreveu."