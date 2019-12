O anterior Governo do PS não conseguiu executar investimento público suficiente para atingir o nível do investimento do Executivo do PSD/CDS. Será no OE 2020 que tal acontecerá, prevê a proposta.





Apesar de inicialmente ter previsto atingir um peso de 2,3% em 2019 - o nível de 2015 -, o Governo revê agora essa estimativa em baixa para os 1,9%, ou seja, uma manutenção do mesmo nível do ano transato. Assim, só em 2020 é que o Executivo atual prevê que o investimento público corresponda a 2,3% do PIB.



Esta medida do peso na economia permite comparar anos diferentes. Contudo, é importante ressalvar que o investimento público em termos nominais já deverá ultrapassar ligeiramente em 2019 (4.098 milhões de euros) o de 2015 (4.045 milhões de euros).



Ainda assim, o Governo não fica bem na fotografia quando a comparação é feita com o valor nominal. O investimento público estimado para 2019 apenas aumenta 273 milhões de euros face ao ano anterior, um crescimento de 6,7%, muito abaixo dos 17,1% previstos no OE 2019.



Contudo, é de realçar que talvez a mudança da base das contas nacionais feita este ano pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) possa estar, em certa parte, a influenciar estas comparações percentuais. Além disso, as revisões em baixa do próprio Governo face a anos anteriores faz com que a base de comparação não seja igual em momentos diferentes, o que implica que a variação implícita mude de magnitude.



O peso do investimento público previsto pelo anterior Governo do PS para 2019 foi revisto em baixa, falhando a previsão inicial e ficando assim abaixo do nível do último ano do Executivo PSD/CDS . Segundo os números do relatório do OE 2020, apenas em 2020 é que o investimento público, em percentagem do PIB, chegará ao nível de 2015.Vamos por partes. A discussão à volta do investimento público é contagiada por sucessivas revisões dos números que fazem com que seja difícil fazer comparações entre o orçamentado em vários momentos e o que acaba por ser executado.