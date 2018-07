Caso se excluam as dotações destinadas a financiar a contrapartida pública nacional em projectos de investimento e o orçamento participativo - que não foram utilizadas no primeiro trimestre -, o aumento deveria ser 47,2%.

é

o menor em percentagem do PIB de todos os primeiros trimestres desde pelo menos

2015.

tendo em conta as especificidades inerentes à execução

orçamental em cada ano, não deve ser dado como adquirido que o défice dos trimestres

seguintes venha a ser inferior".

Tal como tinham adiantado os técnicos da UTAO, o aumento do investimento público no primeiro trimestre justificado pela administração local. Neste subsector o ritmo de crescimento foi superior ao que está previsto para o conjunto do ano.Ao todo, o Ministério das Finanças prevê que o investimento público passe de 3.456 milhões de euros em 2017 para 4.585 milhões de euros em 2018, um aumento de 1.129 milhões de euros. A concretizarem-se estas contas, no final do ano, o peso do investimento no PIB será de 2,3%. No primeiro trimestre foi de 1,4%.A evolução das finanças públicas no primeiro trimestre foi positiva na análise do CFP. No primeiro trimestre, o excedente orçamental primário foi o melhor dos últimos três anos. "Esta evolução favorável do saldo primário no 1.º trimestre é uma indicação positiva para o cumprimento da meta fixada pelo Governo", aponta o relatório. Além disso, o défice de 0,9% no primeiro trimestreContudo, o Conselho das Finanças Públicas pede cautela nas conclusões. "A análise dos desenvolvimentos orçamentais do 1.º trimestre aconselham, contudo, prudência na comparação, quer homóloga quer anual", assinala, argumentando que "Acresce que existem vários factores, segundo o CFP, que podem vir a pressionar a execução orçamental deste ano. Um desses factores é a despesa com a operação de recapitalização do Novo Banco (792 milhões de euros) que vai ser registada no segundo trimestre. Do lado da despesa há ainda três riscos: