Sobretudo investimento público, mas também privado, melhoria dos serviços públicos, mudança no perfil do tecido produtivo nacional: estas vão ser as principais linhas orientadoras do plano de recuperação da pandemia da covid-19, defende o ministro do Planeamento.

O Governo planeia também melhorar a qualidade dos serviços públicos e do funcionamento do próprio Estado. E no caderno de encargos está também uma mudança estrutural do perfil de especialização do tecido produtivo nacional.



Apesar da aposta no investimento público, o ministro assegurou que isso não significa dispensar uma "análise criteriosa dos investimentos, da sua viabilidade e do contributo para a estratégia de retoma".



Nelson de Souza admitiu ainda rever "as condições, muitas delas legais, em que o investimento público tem de ser operado e concretizado" de modo a acelerar a concretização desse investimento.

Numa entrevista ao Eco