Um ano depois, na proposta do OE 2020 divulgada na semana passada, reviu em baixa a ambição para os 4.168 milhões de euros, o que tem implícito mais 344 milhões de euros face ao ano anterior e uma variação de 9%, abaixo da ambição inicial.A divulgação das contas nacionais setoriais do terceiro trimestre por parte do Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, 23 de dezembro, permite perceber o quão longe o Governo está da nova meta.Até ao final de setembro, o investimento público executado é de 2.582 milhões de euros, mais 131 milhões de euros (+5,4%) do que no mesmo período do ano passado.Para chegar ao objetivo, faltam executar 1.586 milhões de euros no quarto trimestre. Tal obriga a um crescimento do investimento público nesse período, em termos homólogos, de 212 milhões de euros ou, em percentagem, de um crescimento de 15,5%.Caso execute estes milhões de investimento na reta final do ano para chegar à meta, este será o trimestre com o maior montante de investimento público num trimestre desde o quarto trimestre de 2015 (1.594 milhões de euros). Foi neste período que a legislatura anterior começou, mas o Orçamento em vigor ainda era do Governo PSD/CDS.De acordo com os dados trimestrais do INE analisados pelo Negócios, o historial do investimento público no quarto trimestre joga a favor do Governo. Tem sido sempre nos últimos três meses do ano que o investimento do Estado dá um salto significativo. Falta saber se será suficiente para chegar à meta revista em baixa no OE 2020.Mesmo que execute este nível de investimento público, os dados do OE 2020 já mostram que, no total da legislatura, o Governo de António Costa executou menos investimento público durante os quatro anos do que o Governo de Pedro Passos Coelho. Além disso, o peso do investimento público deverá recuperar no próximo ano, segundo a previsão do Executivo, mas continuará a ser um dos mais baixos da União Europeia