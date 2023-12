Investimento reduz perspetivas de crescimento em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O cenário económico entre os parceiros europeus de Portugal continua a degradar-se, mas não são as exportações que estão a trazer mais pessimismo. O Banco de Portugal reviu mais uma vez em baixa a projeção de crescimento para o próximo ano e o que falha, sobretudo, é agora o investimento: o privado, que se está a retrair mais com os juros elevados, e o público, com volumes de execução esperados

...