Irão abandona compromissos do acordo nuclear de 2015

O Irão anunciou este domingo, 5 de janeiro, que vai reverter os seus compromissos relativos ao enriquecimento de urânio estabelecidos no âmbito do acordo nuclear de 2015 com seis potências internacionais.





De acordo com a televisão estatal, o país vai deixar de cumprir qualquer limite ao enriquecimento de urânio, ainda que esteja disponível para continuar a cooperar com o órgão de controlo nuclear da ONU.