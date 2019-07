Governo do Reino Unido está à procura de informações "urgentemente". A bordo do navio estão 23 funcionários.

A empresa relata que estão 23 funcionários a bordo do petroleiro e que este foi abordado por "pequenos navios e um helicóptero" no Estreito de Ormuz.



Em reação, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros indicou que está à procura de novas informações "urgentemente".

Um petroleiro britânico foi apreendido esta sexta-feira pela Guarda Revolucionária do Irão, avançou a BBC.Segundo a publicação britânica, que cita a imprensa iraniana, os proprietários do navio Stena Impero não conseguem estabelecer contacto com a embarcação, que se encontra "a rumar a norte, em direção ao Irão".