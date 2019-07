Irão condena alegados espiões à morte e agrava tensão com os EUA

As tensões entre Estados Unidos e Irão continuam a escalar. Esta segunda-feira, o Irão revelou que deteve vários cidadãos nacionais, e que alguns serão condenados à morte, na sequência de suspeitas de que estes estivessem a trabalhar com a americana CIA.

O Irão decretou que vários cidadãos serão condenados à morte, sob a acusação de fazerem parte de uma rede de espionagem treinada pela CIA. A decisão é divulgada numa altura de crescente tensão entre os Estados Unidos e o Irão.





Terão sido detidos dezassete cidadãos, não tendo sido confirmado quantos deles serão sentenciados à morte. Fonte oficial, que preferiu não ser identificada, revelou à Bloomberg que nenhum destes indivíduos terá dupla nacionalidade. A rede de espionagem terá sido identificada já no início deste ano.



A mesma fonte indica que os suspeitos terão sido treinados pela CIA para reunir informação confidencial em localizações mais sensíveis no Irão , incluindo bases militares, instalações nucleares e centros económicos. A CIA terá aliciado os recém-condenados prometendo residência e empregos nos Estados Unidos, tal como uma saída em segurança do Irão. Para disfarce, foram criadas empresas fantasma que permitiram o contacto e contratação de iranianos, disse o oficial.