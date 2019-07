Irão está preparado para negociar, mas os EUA têm de levantar as sanções

O Irão está preparado para regressar às negociações com os EUA se Washington levantar as sanções que impôs a Teerão e regressar ao acordo nuclear de 2015, afirmou o presidente iraniano, Hassan Rouhani, num discurso transmitido pela televisão e citado pela imprensa internacional.

"Sempre acreditámos nas negociações… se eles levantarem as sanções, terminarem com a pressão económica imposta e regressaram ao acordo, estamos preparados para negociar com a América hoje, já e em qualquer lugar", afirmou Rouhani, citado pela Reuters.

Os EUA abandonaram o acordo nuclear, firmado em 2015 entre o Irão e seis das maiores economicas mundiais – onde se inclui EUA, Reino Unido, Alemanha e França – no ano passado e determinaram novas sanções económicas ao país, que tinham sido levantadas no âmbito do novo acordo.

A tensão foi crescendo entre Teerão e Washington, com os EUA a aumentarem o dispositivo militar na região e o Irão a abater um drone americano.



Entretanto, o Irão acabou por anunciar o aumento do enriquecimento de urânio, para valores que superam os acordados em 2015.

Já este domingo, França, Reino Unido e Alemanha emitiram um comunicado conjunto onde consideram que chegou o momento de agir com responsabilidade e tentar encontrar formas de parar com o escalar das tensões que envolvem o Irão, regressando às negociações.