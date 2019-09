Irão pede a setor petrolífero que se prepare para ataque dos EUA

O ministro iraniano do Petróleo, Biyan Zangané, pediu a todas as empresas e instalações do setor petrolífero do país para estarem "totalmente alerta"

Zangané, que recentemente supervisionou a segurança de várias refinarias, ordenou que todas "as medidas administrativas, técnicas e operacionais necessárias para proteger as instalações" sejam adotadas de imediato.