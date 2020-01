O presidente Donald Trump já reagiu na sua rede social de eleição. Num tweet, o presidente norte-americano escreveu que "está tudo bem" e que estão a ser analisadas as baixas e danos materiais decorrentes dos ataques a duas bases norte-americanas no Iraque.



"Até agora, tudo bem! Temos os militares mais poderosos e mais bem equipados do mundo, e de longe", referiu, adiantando que esta quarta-feira será emitida uma declaração.



All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.