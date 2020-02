Irlanda: sondagem aponta para empate inédito a três

Sinn Féin cresce e rivaliza com os dois partidos que dividem o poder na Irlanda há décadas e que afastaram já qualquer hipótese de se aliarem ao antigo braço político do IRA. Negociações para formação de governo adivinham-se difíceis.

As autoridades irlandesas começaram hoje a contagem de votos das eleições legislativas de sábado, após uma sondagem à boca das urnas antecipar um empate técnico entre os três maiores partidos.





No principal centro de contagem em Dublin, instalado num parque de exposições, foram colocadas longas mesas, cercadas por barreiras, em torno das quais se aglomeravam observadores partidários e membros do público.



A contagem começou às 09:00 (mesma hora em Lisboa), mas, devido à complexidade do sistema eleitoral irlandês, os resultados podem só ser conhecidos dentro de vários dias.



Segundo a sondagem à boca das urnas, da televisão pública RTE, o Fine Gael, do primeiro-ministro Leo Varadkar, recebeu 22,4% dos votos, o partido republicano do Sinn Féin (antigo braço político do já inativo IRA) obteve 22,3%, e o centrista Fianna Fail, principal força de oposição na passada legislatura, 22,2%. No entanto, o estudo, realizado junto de uma amostra de 5.000 eleitores, tem uma margem de erro de 1,3%, pelo que está tudo em aberto.