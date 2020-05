Isabel dos Santos contesta arresto dos bens apontando prova chave "falsa"

A empresária angolana Isabel dos Santos emitiu um comunicado, que fez chegar às redações, alegando que é falsa uma das provas que foram usadas pela Procuradoria angolana para justificar o arresto dos seus bens, e que terá sido chave no caso.

Isabel dos Santos defende que a Procuradoria se apoia numa transação comercial "falsa", relatada num memorando não assinado e não datado e anexado a uma carta oficial dos Serviços de Inteligência angolanos.

"Este memo não está assinado, não tem carimbo oficial nem data e relata uma suposta transação, sem referir as datas dos supostos eventos ou onde estes eventos ocorreram e ainda sem os nomes das pessoas envolvidas e sem quaisquer outras informações ou evidências de trocas de correspondência por parte das partes", lê-se no comunicado, no qual esta prova é considerada "fabricada".





No memorando em causa, que consta do comunicado, a procuradoria explica que "a engenheira Isabel dos Santos contactou um empresário dos E.A.U. no sentido de comprar a sua participação na empresa de telefonia móvel Unitel" e avança que o empresário em causa, sem nomear, "estará disposto a rumar para Luanda" assim que seja possível "operacionalizar o negócio".