Isabel dos Santos desiste da queixa-crime contra o seu sucessor na Sonangol

Miguel Baltazar

Isabel dos Santos desistiu da queixa-crime que tinha apresentado contra o seu sucessor na presidência da Sonangol, Carlos Saturnino, em Março deste ano, e que tornou pública numa entrevista exclusiva concedida então ao Negócios.



A empresária, em comunicado divulgado esta quinta-feira, explica assim a sua decisão: "No actual contexto de febre político-mediática, decidi não alimentar mais a controvérsia, especialmente porque, depois de todas as minhas detalhadas explicações, tornou-se bastante claro e evidente para opinião-pública de que as acções levas a cabo por Carlos Saturnino foram deliberadamente mal intencionadas" e as suas alegações "infundadas".

Isabel dos Santos adianta também que "o facto de a opinião pública estar suficientemente esclarecida quanto à verdade e de estarem restabelecidos os factos" levou a que retirasse a queixa-crime por difamação que tinha apresentado contra o seu sucessor.

Em Fevereiro de 2018, pouco depois de tomar posse, Carlos Saturnino fcolocou em questão uma transferência de 38 milhões de dólares (31,1 milhões de euros) que teria sido feita pela administração cessante após a sua exoneração para pagar serviços de consultoria, considerando que a mesma não era um acto de boa-fé. O líder da Sonangol, adiantava que em Novembro de 2017, quando assumiu a liderança da petrolífera, em foi recebido por "uma manifestação de trabalhadores que não recebiam salários".

Isabel dos Santos, numa entrevista ao Negócios, em Março deste ano, comentava deste modo as declarações de Carlos Saturnino: "fiquei muito decepcionada com a conferência de imprensa. Estava à espera que se falasse do futuro da Sonangol e dos resultados que se tinha conseguido atingir para, no fundo, perceber as soluções, mas em vez disso lançou-se num ataque directo ao antigo conselho de administração e à minha pessoa em particular. Vou apresentar uma queixa-crime. Estou neste momento a trabalhar com advogados nesse sentido e apresentarei essa queixa em função das afirmações e alegações que foram feitas. São difamatórias. Sem dúvida".

A empresária ia mesmo mais longe, catalogando Carlos Saturnino como "mentiroso". "Estas acusações que ele faz são completamente infundadas. Carlos Saturnino é um mentiroso. [nota de redacção: Esta afirmação foi feita já com os microfones desligados, tendo a entrevistada permitido a sua utilização]".

No comunicado desta quinta-feira, Isabel dos Santos considera que a opinião pública já estará esclarecida sobre a sua actuação enquanto presidente da Sonangol. "Acredito que as várias entrevistas que concedi sobre este assunto, bem como os comentários públicos que tive oportunidade de emitir, foram bastante esclarecedores no sentido de informar a opinião pública sobre a falsidade das acusações proferidas. As suas acusações não passaram de alegações sem qualquer evidência factual, nem fundamentos, motivados apenas por uma vingança pessoal".