Isabel dos Santos desmente processo a João Lourenço

Miguel Baltazar

Isabel dos Santos não instaurou nenhum processo judicial contra o presidente de Angola, João Lourenço, segundo esclarece a empresária angolana através de um comunicado a que o Negócios teve acesso.

A filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos desmente assim a notícia avançada esta sexta-feira, 21 de Setembro, pelo Expresso e em que o jornal português referia que Isabel dos Santos tinha instaurado uma acção cível contra João Lourenço devido à anulação do contrato de construção do Porto da Barra do Dande, avaliado em 1,5 milhões de dólares. Segundo contava o Expresso, esta obra foi atribuída à antiga líder da Sonangol a poucos dias da tomada de posse de João Lourenço e numa altura em que Eduardo dos Santos era ainda o chefe de Estado de Angola.

"A notícia não corresponde à verdade: a engenheira Isabel dos Santos não moveu qualquer processo contra sua excelência o Presidente de Angola, General João Lourenço, nem contra nenhuma pessoa física, em relação à concessão do Porto da Barra do Dande", lê-se na nota.

No comunicado esclarece-se ainda que "a Atlantic Ventures, na qualidade de entidade adjudicatária da mencionada concessão, solicitou um procedimento arbitral e requereu ao Estado angolano a avaliação jurisdicional do acto administrativo de revogação da concessão, nos termos previstos e permitidos pela legislação angolana".



Desde que João Lourenço chegou ao poder, o actual presidente angolano tem actuado no sentido de diminuir a presença e influência de familiares directos do ex-presidente em empresas e cargos alto nível, como são exemplos as exonerações de Isabel dos Santos da liderança da Sonangol e de José Filomeno dos Santos do Fundo Soberano de Angola, ambos filhos de Eduardo dos Santos.

(Notícias actualizada às 19:01 com mais informações)