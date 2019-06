Isabel dos Santos pede mais investimento da Rússia em África

"Temos um continente com um potencial sem igual. Está na hora de agir, por África", disse Isabel dos Santos no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo

A empresária angolana Isabel dos Santos pediu à Rússia que aumente o investimento em África, destacando as "oportunidades de investimento que existem atualmente no setor privado" no continente africano, "nomeadamente nos setores da energia e infra-estruturas".