Isabel dos Santos põe processo ao presidente angolano João Loureço

Está para durar a contenda que envolve a famílias de José Eduardo dos Santos e o novo regime angolano liderado pelo presidente João Lourenço. Segundo revela o Expresso, a empresária e filha do ex-presidente, Isabel dos Santos, instaurou um processo judicial contra João Lourenço.





A acção cível foi apresentada devido à anulação do contrato de construção do Porto da Barra do Dande, avaliado em 1,5 milhões de dólares, obra que lhe fora atribuída a poucos dias da tomada de posse de João Lourenço e quando Eduardo dos Santos permanecia ainda no poder, acrescenta o Expresso.