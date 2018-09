Isabel dos Santos quer economia angolana a crescer a "dois dígitos"

De 2002 a 2017, país saiu de um PIB de 12,5 bii USD para 126 bi USD. Angola cresceu 908% em 15 anos!!! A questão é como fazer com que a economia cresça novamente, a taxa de dois dígitos. O PIB per capita, mesmo com a duplicação da população cresceu 609%!#economia #angola #factos

— Isabel Dos Santos (@isabelaangola) 19 de setembro de 2018

Num momento em que Angola está a negociar com o Fundo Monetário Internacional (FMI) um programa de assistência técnica e financeiro, a ex-presidente da Sonangol, que foi afastada pelo actual presidente angolano, apelou no Twitter a que se criem condições para que o país volte a crescer a passos largos. E deu o exemplo dos últimos anos do legado do seu pai.



"De 2002 a 2017, país saiu de um PIB de 12,5 mil milhões de dólares para 126 mil milhões de dólares", escreveu, referindo que, considerando os dados, "Angola cresceu 908% em 15 anos". 2002 foi o ano em que terminou oficialmente a Guerra Civil Angolana. No dia 4 de Abril desse ano o Governo do MPLA assinou um acordo de paz com a UNITA.



Segundo os números do Banco Mundial, em 2017 o tamanho da economia angolana era de 124 mil milhões de euros. O pico de 126 mil milhões de dólares foi atingido em 2014, mas nos anos seguintes a desvalorização da moeda e a contracção da economia encolheram o PIB.



"O PIB per capita, mesmo com a duplicação da população cresceu 609%", acrescentou ainda a empresária angolana.



Os tweets de Isabel dos Santos relacionados com a actualidade angolana têm sido frequentes desde que João Lourenço tomou posse. No mais recente, a empresária já questionava a estratégia do actual Governo num momento em que o petróleo negoceia perto dos 80 dólares. Apesar desta alta nos preços da matéria-prima, "continuamos mergulhados numa profunda crise económica", escreveu. Angola é um dos maiores produtores de petróleo de África, mas a redução das receitas petrolíferas mergulhou o país numa crise económica, financeira e cambial.



Em Junho lamentou a falta de atractividade externa de Angola, pela dificuldade em repatriar dividendos. João Lourenço respondeu na altura, lamentando que Isabel dos Santos "desencoraje investimento para o seu próprio país".