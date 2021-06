ISEG estima crescimento de 15% no segundo trimestre

O PIB português poderá crescer "entre 14,5% e 15,5%" no segundo trimestre em termos homólogos, avança a síntese de conjuntura do ISEG divulgada esta segunda-feira.O documento aponta ainda para um crescimento em cadeia de 4,2% a 5,1%, fruto do desconfinamento registado a partir de 15 de março.O ISEG sustenta a sua estimativa com a subida "impressiva" do indicador de Clima Económico em maio, elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e do indicador de Sentimento Económico do Eurostat. O ISEG destaca que "o valor atual do indicador de Clima Económico regressou a níveis de meados de 2019 e o indicador de Sentimento Económico a níveis anteriores a 2019".O setor mais otimista é o da indústria, onde os indicadores de confiança se encontram em máximos desde março de 2018, enquanto no comércio a retalho estes valores estão ainda abaixo dos níveis pré-pandemia mas acima dos valores pós crise, na construção a confiança regressou aos níveis do início de 2020 e nos serviços o índice superou os valores posteriores a março de 2020 - quando começou a pandemia em Portugal - embora ainda abaixo dos níveis pré crise.Por último, o indicador de confiança dos consumidores, "pese embora um nível mais negativo relativamente ao conjunto dos setores empresariais, também subiu de forma relevante a partir de fevereiro e atingiu em maio valores que superam os de março de 2020 e posteriores, mas não os anteriores valores pré-crise".O ISEG prevê que no segundo trimestre se assista a uma "substancial subida" do consumo privado, beneficiando do facto de que "esteve contido pela restrição da oferta durante o confinamento e devido ao efeito base". "Este será, nesta fase", vaticina o relatório.Também o consumo público e o investimento deverão "subir bastante" em termos homólogos, acrescenta o ISEG.Já mais incerta será a evolução da procura externa líquida (PEL), mas admite-se que o seu contributo para o PIB trimestral "possa ser positivo"."Provavelmente, com a retoma da procura interna, o saldo negativo dos bens irá aumentar, mas o saldo positivo nos serviços também deverá crescer, ainda que a retoma turística seja fraca", nota o documento. "Assim, é possível que o défice global do 2º trimestre seja inferior ao homólogo de 2020 e que o contributo da PEL seja positivo. A ser negativo, o eventual contributo negativo da PEL para a variação homóloga do PIB será inferior ao dos trimestres anteriores", conclui.(Notícia em atualização)