"Os primeiros dados quantitativos relativos ao terceiro trimestre, ainda reduzidos, indiciam alguma desaceleração, mas não põem em causa um crescimento homólogo do PIB da ordem do registado no primeiro semestre", realça a nota de análise do ISEG.

No primeiro semestre, o PIB cresceu, em volume, 2,4% em termos homólogos e 0,6% face ao trimestre anterior, afirma o ISEG.



Segundo o instituto, "este crescimento, um pouco acima do registado no primeiro trimestre, teve por base um ligeiro incremento no crescimento da procura interna (com origem no consumo privado) e um contributo menos negativo da procura externa líquida".



"Não é possível, com estes poucos dados, ser muito conclusivo em relação à evolução da economia no terceiro trimestre: apesar do maior crescimento do segundo trimestre face ao primeiro não há uma tendência de aceleração, mas antes de desaceleração ou estabilização, ligada à oferta e procura interna", pode ler-se no documento.



Já para a totalidade do ano de 2018, "atendendo ao desempenho do primeiro semestre, ao andamento dos indicadores sectoriais e às previsões mais negativas para o crescimento da área euro em 2018, o crescimento do PIB é revisto para um intervalo entre 2,2% e 2,5%".

