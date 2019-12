A informação existente "não evidencia desaceleração em relação ao crescimento do terceiro trimestre", pelo que o ISEG mantém as suas estimativas de crescimento do PIB de 1,9% ou 2%.

O ISEG manteve hoje a sua previsão para o crescimento do produto interno bruto (PIB) de 1,9% ou 2% no conjunto deste ano, tendo em conta os indicadores económicos já conhecidos para o quarto trimestre.Segundo a síntese de conjuntura hoje divulgada pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), a informação quantitativa de outubro "não evidencia desaceleração em relação ao crescimento do terceiro trimestre", enquanto a informação sobre os indicadores de confiança "em outubro e novembro pode considerar-se ligeiramente mais positiva".Assim, para a "totalidade do ano de 2019 continua a manter-se a previsão de crescimento em 1,9% ou 2%".