ISEG prevê que economia trave no último trimestre com nova vaga

Os economistas do ISEG esperam que a nova vaga da pandemia leve a economia a travar no último trimestre e, por isso, reviram em baixa a sua estimativa de crescimento económico do conjunto deste ano para 4,4% em 2021.

Na síntese de conjuntura divulgada nesta segunda-feira, 6 de dezembro, o ISEG incorpora já a informação económica do terceiro trimestre - com o abrandamento do PIB - bem como os indicadores de confiança setoriais de novembro, que, frisam, "tiveram evoluções mistas". Se por um lado a confiança "desceu de forma significativa entre os consumidores e na construção", ainda subiu de "forma ligeira" no comércio a retalho, indústria e serviços.

Embora estes dados ainda não incluam os potenciais impactos da nova vaga, os economistas frisam que, na área euro, onde a nova vaga da pandemia se iniciou mais cedo, "o indicador de Sentimento Económico decresceu em novembro de forma ligeira enquanto a confiança dos consumidores desceu de forma mais acentuada".

Se os indicadores nacionais e da zona euro já denotam alguma incerteza, o grupo de análise económica junta incertezas para os últimos meses do ano: o desencadear da crise política e o agravar dos impactos da nova vaga da pandemia.

No entanto, se, por um lado, os economistas consideram "neutro o impacto imediato da crise política", no caso do agravamento da crise sanitária não é bem assim. "Afigura-se provável que em dezembro as medidas de controlo externas e internas, as recomendações de comportamento cauteloso e a incerteza associada à nova fase de evolução da pandemia venham a ter algum impacto negativo em termos económicos", avisam os economistas do ISEG.

Com a informação disponível e as "condicionantes algo limitativas da nova vaga da pandemia", os economistas do ISEG esperam que a economia trave novamente no último trimestre do ano, mas agora de forma mais acentuada: o PIB deverá avançar entre 0,6% e 1,2% no quarto trimestre face ao terceiro, quando cresceu 2,9%. Em termos homólogos, o PIB pode vir a crescer entre 4,5% e 5,1%.

"Para a totalidade do ano, o crescimento do PIB é revisto em baixa para valores entre 4,3% a 4,5%", lê-se na síntese de conjuntura do ISEG. Sendo, assim, o valor central de 4,4%.