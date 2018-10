Isenções na ADSE atingem recorde com subidas do salário mínimo

No final do ano passado, mais de 53 mil aposentados não descontavam para o sistema da ADSE por terem pensões inferiores ao salário mínimo, que custam 30 a 40 milhões de euros aos beneficiários.

O salário mínimo tem subido a um ritmo de quase 5% ao ano e o aumento tem um efeito directo nas contas da ADSE. São já mais de 54 mil os pensionistas que estão dispensados de descontar por terem uma pensão inferior ao salário mínimo. Os dados são noticiados pelo jornal Público, que explica que o número subiu 14,7% face ao ano anterior.





Em causa estarão 30 a 40 milhões de euros em isenções que na prática são suportados pelos beneficiários. O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE tem defendido que, por se enquadrarem numa lógica de acção social, estas isenções deveriam ser suportadas pelo orçamento do Estado.





"As isenções devem manter-se, não faz sentido que sejam os restantes beneficiários a financiar uma medida de acção social que deveria ser responsabilidade do Estado", diz Eugénio Rosa, vogal do ADSE, em declarações ao Público.