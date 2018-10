Itália deverá falhar envio de Orçamento para Bruxelas

Está difícil fechar acordo no seio do governo italiano com vista à conclusão da proposta orçamental para 2019. Diferenças entre 5 Estrelas e Liga sobre o prometido perdão fiscal deverão fazer derrapar a aprovação do Orçamento para o próximo ano para esta terça-feira, o que deixa Roma em vias de falhar o envio da proposta orçamental para Bruxelas ainda esta segunda-feira 15 de Outubro, data-limite para que tal aconteça.





Foi o próprio vice-primeiro-ministro e líder da Liga (extrema-direita), Matteo Salvini, a confirmar que a aprovação, pelo governo, do Orçamento deve derrapar para terça-feira. De imediato, a Comissão Europeia, através da porta-voz da instituição, Margaritis Schinas, notou que "a data-limite [para a entrega do Orçamento em Bruxelas] é hoje até à meia-noite".