Itália é o país com maiores desequilíbrios macroeconómicos. Governo fala em TGV

Na próxima quinta-feira, o BCE publica um boletim económico relacionado com as recomendações da Comissão Europeia aos estados-membros feita em Maio. Excluindo a Grécia, a Itália é o país com maiores desequilíbrios macroeconómicos.

A Itália é o país-membro da Zona Euro com maiores desequilíbrios macroeconómicos, excepção feita à Grécia que permanece ao abrigo do programa de assistência financeira até Agosto. Assim, o país continua, junto a Chipre, sob vigilância especial de Bruxelas.





Esta segunda-feira, 6 de Agosto, o Banco Central Europeu (BCE) publicou no respectivo site um texto em que antecipa a divulgação, na quinta-feira, do boletim económico da instituição e que faz uma análise às recomendações aos Estados-membros da União Europeia feita pela Comissão Europeia.





Entre áreas tidas em conta na avaliação dos desequilíbrios macroeconómicos (estrutura orçamental, condições gerais de conjuntura, mercado de trabalho e mercado de bens), a rubrica que mais penaliza Roma prende-se com a elevada dívida pública do país, ma segunda mais alta dos países do euro logo atrás da Grécia.