O professor Giuseppe Conte foi o nome que Luigi Di Maio (Movimento 5 Estrelas) e Matteo Salvini (Liga) propuseram ao presidente da República para chefe do governo anti-sistema, cabendo agora a Sergio Mattarella decidir se a candidatura do docente de Direito Privado em Florença tem condições para merecer aprovação do parlamento transalpino.Di Maio e Salvini estiveram esta tarde reunidos, separadamente, com Mattarella e à saída dos encontros com o presidente italiano não revelaram o nome proposto. Foi já fora do palácio presidencial que o líder do 5 Estrelas confirmou aos jornalistas que Conte foi o nome proposto a Mattarella. Salvaguardando críticas de que se trata de uma figura de perfil tecnocrata, Di Maio fez questão de frisar que "Conte será primeiro-ministro de um governo político".(Notícia em actualização)