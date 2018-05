Itália já tem primeiro-ministro pró-euro, mas os mercados não acalmam. Porquê?

Carlo Cottarelli vai reunir-se na tarde desta terça-feira, 29 de Maio, com o presidente italiano Sergio Mattarella para lhe apresentar os nomes que pretende levar para o "governo neutro" de iniciativa presidencial. No entanto, a solução encontrada por Mattarella para sossegar os mercados não está a ser capaz de atingir esse objectivo definido como primordial, pelo contrário: os juros disparam e, no prazo a 10 anos, a taxa de juro associada aos títulos soberanos transalpinos negoceia em máximos de 2014. No curto-prazo (dois anos), a escalada superior a 150 pontos base é a maior subida em 26 anos.





A escolha tecnocrática de Cottarelli, um ex-funcionário do Fundo Monetário Internacional, está a surtir o efeito contrário à de Mario Monti que, em 2011, foi "colocado" por Bruxelas na chefia do governo italiano com o objectivo de promover políticas de austeridade em plena crise das dívidas soberanas.





Para lá das especificidades políticas, há uma grande diferença entre ambos os casos. Se Monti dispunha de maioria parlamentar para aprovar medidas e leis essenciais como o Orçamento, o primeiro-ministro indigitado Carlo Cottarelli tem uma maioria que lhe é adversa e o seu governo corre o risco de, pela primeira vez desde a República, não obter sequer um único voto favorável.