Itália mantém Orçamento de 2019. Mas admite reduzir meta do défice

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, os vice-primeiros-ministros, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, bem como o ministro das Finanças, Giovanni Tria, estiveram reunidos esta segunda-feira ao final do dia, com vista a debater o Orçamento de 2019 e, potencialmente, rever a meta do défice.

A reunião já acabou e o governo transalpino, citado pela Reuters, anunciou que, por agora, mantém os seus principais objectivos para o Orçamento, enquanto espera por uma análise de custo às suas principais medidas relacionadas com a despesa pública. Só depois admite poder vir a reduzir a sua meta para o défice.