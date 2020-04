Itália prevê défice acima de 10% este ano

O Governo italiano prevê uma forte deterioração das contas públicas do país este ano, devido aos gastos que terá de realizar para mitigar os efeitos da pandemia da covid-19, que já provocou mais de 25 mil mortos no país.

O programa de estabilidade que Roma vai enviar a Bruxelas projeta um défice orçamental de 10,4% e uma contração do PIB de 8%, avança a Bloomberg.





O primeiro-ministro italiano vai pedir autorização ao parlamento do país para agravar o défice deste ano para 55 mil milhões de euros, de modo a financiar o pacote de estímulos no valor de 50 mil milhões de euros.

Giuseppe Conte quer que este pacote de estímulos seja aprovado esta quinta-feira pelo seu executivo, sendo que estão ainda a ser trabalhados vários detalhes do programa. O Governo italiano já tinha aprovado um pacote de 25 mil milhões de euros, que terá de ser reforçado uma vez que Itália é um dos países europeus mais afetados pela pandemia e foi o primeiro a paralisar a economia para conter a propagação da doença.

O pacote de estímulos vai ajudar a economia italiana a recuperar, com o governo a prever uma subida do PIB de 4,7% em 2021. As medidas de apoio às empresas vão custar 25 mil milhões de euros, com 13 mil milhões no pagamento de lay offs e 12 mil milhões de euros em mecanismos de liquidez.

A Alemanha também já revelou alguns detalhes do seu programa de estabilidade, que prevê um défice de 7% do PIB este ano e a subida da dívida pública para 75% do PIB.