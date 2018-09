O vice-primeiro-ministro italiano tem tentado acalmar os mercados esta semana,



Os Salvini referiu ainda, na entrevista, que o orçamento para 2019 vai respeitar o défice de 3%, imposto pela União Europeia, e vai incluir este perdão fiscal em conjunto com outros cortes de impostos. Além disso, quer reduzir a idade da reforma.O vice-primeiro-ministro italiano tem tentado acalmar os mercados esta semana, depois de uma série de sinais contraditórios vindos do governo , nomeadamente se as regras europeias de política económica vão ser respeitadas no próximo ano. Enquanto alguns garantiram que o défice vai ficar abaixo dos 3%, outros acabaram por lançar algumas dúvidas se essa regra seria respeitada.Os juros da dívida italiana têm oscilado de acordo com estas declarações dos membros do governo. Esta quarta-feira, a taxa a dez anos seguem com poucas alterações nos 2,943%, uma tendência que também se verifica nos juros portugueses -- estão a negociar nos 1,894%. Na Alemanha, a taxa no mesmo prazo alivia um ponto base para 0,420%.

Este perdão fiscal, se for para a frente, vai ajudar o executivo italiano a cumprir as promessas orçamentais feitas aos eleitores e manter o défice do país dentro do limite da União Europeia (ou seja, até aos 3%), afirmou o vice-primeiro-ministro de Itália, Matteo Salvini (na foto), citado pela Bloomberg. Uma medida que deve ser introduzida no próximo orçamento e que vai permitir que as famílias paguem uma percentagem do que devem."Não é um presente. As pessoas estão tão desesperadas" que fariam qualquer coisa para resolver as disputas fiscais com o Estado, referiu Salvini durante uma entrevista ao canal Rai. Esta medida, explicou, faria parte de uma reforma do sistema fiscal que também vai incluir a redução dos escalões de IRS.