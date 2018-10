Itália produz dois terços da massa da União Europeia

Macaroni, fusilli, tagliatelle, penne... São muitas as variedades de massa. E a sua origem está, na sua maioria, em Itália. Na União Europeia foram produzidas 5,4 milhões de toneladas de massa em 2017 que corresponderam a 5,3 mil milhões de euros. 67% dessa quantidade é de produção italiana, revela o Eurostat nesta quinta-feira, 25 de Outubro, Dia Mundial da Massa.A produção de massa na União Europeia tem vindo a crescer. Em comparação com os valores de há uma década, a produção aumentou 60%, ou seja, somaram-se dois milhões de toneladas à produção europeia. Estes números referem-se a massa crua, excluindo outros preparados cozidos."Sem surpresas, Itália é de longe o Estado-membro que mais produz massa", escreve o gabinete de estatísticas europeu. Em 2017, Itália produziu 3,6 milhões de toneladas de massa o que, no total, correspondeu a 3,5 mil milhões de euros.Desta forma, a produção italiana foi responsável por dois terços (67%) da produção europeia, tanto em termos de volume como de valor. Itália também se destacou como um exportador de massa: exportou 1,8 milhões de toneladas, o que corresponde a 76% das exportações dos Estados-membros da União Europeia (2,4 milhões de toneladas).Os principais destinos são os Estados Unidos com 167 mil toneladas - o que equivale a 21% das exportações extra-UE de massa - e para o Japão com 77 mil toneladas (10%).Dentro da Europa, os maiores importadores são a Alemanha com 363 mil toneladas - o que equivale a 25% das importações de massa da UE - e França com 337 mil toneladas (23%).