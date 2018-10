Em relação às metas do défice orçamental e da dívida pública, as autoridades italianas garantem que "se estas não evoluírem em linha com o programado, o Governo compromete-se a intervir adoptando todas as medidas necessárias por forma a que os objectivos indicados sejam rigorosamente cumpridos".

Tria realça na carta que o debate público tem decorrido em torno da "consistência" das previsões e que não abordou ainda "as reformas estruturais que serão parte integrante" da lei orçamental, as quais, diz, "terão impacto significativo na percepção e comportamento dos cidadãos, empresas e investidores".



"Serão aprovadas medidas para voltar a criar um ambiente favorável ao investimento: simplificação dos procedimentos administrativos, em particular dos relevantes para iniciativas económicas das empresas, a digitalização da administração pública, a revisão do código dos contratos públicos, a reforma do código civil, em particular do direito contratual, a racionalização do procedimento civil e redução dos tempos dos processos", adianta no texto.

overno italiano compromete-se na carta a manter um "diálogo construtivo" e a continuar a respeitar as regras europeias, recordando que o "reforço da economia italiana é também do interesse de toda a economia europeia".

O Executivo sinaliza também que a lei do Orçamento irá trazer novidades que vão acalmar Bruxelas e os mercados financeiros - neste momento, os juros da dívida italiana a dez anos estão a aliviar 6,4 pontos base para os 3,419%.Itália tem sido uma das economias europeias que menos cresceu no pós-crise. Com um orçamento expansionista, assente num plano de investimentos públicos em infra-estruturas e no cumprimento de promessas eleitorais como o rendimento mínimo para os mais pobres ou o corte de impostos, Tria quer impulsionar a economia para um crescimento de 1,5% em 2019, apoiando-se também num conjunto de medidas de redução da densa burocracia estatal.O Governo italiano planeou o Orçamento do próximo ano com um défice de 2,4%, o que contrasta com os 0,8% prometidos no Programa de Estabilidade do anterior Executivo. Quando ao rácio da dívida pública, Itália prevê que este desça de 130,9% em 2018 para 130% em 2019, mantendo-se como a segunda maior da União Europeia.Num tom mais conciliatório, o G Na carta da semana passada , a Comissão Europeia puxou as orelhas a Itália mas deixou claro que o principal problema não é o défice orçamental. No caso italiano, as questões levantadas por Bruxelas prendem-se com três indicadores: o défice estrutural, o rácio da dívida pública e o crescimento económico. Era sobre estes pontos que a Comissão esperava uma "clarificação" e esse esclarecimento chegou hoje.Em relação ao saldo estrutural, o Governo italiano "está consciente que escolheu um cenário para a política orçamental que não está em linha com as normas do Pacto de Estabilidade e Crescimento". Porém, recorda que a actualização do Documento de Economia e Finanças prevê que o défice estrutural piore no curto-prazo, mas que melhore nos dois anos seguintes (2020 e 2021). "Mas se o PIB regressar ao nível pré-crise antes do previsto, o Governo pretende antecipar o rumo de retorno", assegura Giovanni Tria.Quanto à regra da redução da dívida pública, o ministro das Finanças argumenta que as condições macroeconómicas e sociais actuais persistem "insatisfatórias 10 anos depois do inicio da crise". E, por isso, considera "necessário imprimir uma aceleração ao crescimento" económico. Será através da expansão económica que o rácio da dívida pública cairá no próximo triénio, segundo Tria. "Tal evolução é fruto das medidas favoráveis ao crescimento que introduziremos na próxima lei orçamental", assinala.Por fim, quanto ao "mérito das previsões macroeconómicas", o ministro recorda que segundo a legislação italiana, no caso de o gabinete orçamental do Parlamento transalpino não validar as projecções, o Governo tem duas opções: adequar-se às previsões do gabinete ou explicar as razões que o levam a confirmar as suas próprias previsões. O Executivo optou por explicar no Parlamento o motivo pelo qual decidiu manter as suas projecções que são consideradas optimistas pela maior parte das instituições internacionais.(Notícia actualizada às 12:45)